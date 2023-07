Google Pixel 6a: è questo il miglior MEDIOGAMMA da comprare OGGI

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media abbiamo la migliore soluzione per voi. Ci riferiamo all’ottimo Google Pixel 6a, un terminale che, sin dal suo esordio ha rappresentato una delle migliori proposte per chi cerca un terminale equilibrato, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, con un’estetica invidiabile e originale e con un comparto fotografico superiore alle aspettative. Nello specifico, dal prezzo di listino che supera i 450€, oggi ve lo porterete a casa con uno sconto esagerato: sarà vostro con soli 349,00€, spese di spedizione incluse. Inutile dirvi che questa è una promozione da non lasciarvi sfuggire, vero? Siate veloci, però: le scorte potrebbero essere limitate, o peggio, la promozione dedicata potrebbe terminare a breve.

Google Pixel 6a: il mediogamma che devi comprare oggi

Inutile ricordarvi che ci troviamo di fronte ad un super best buy, vero? È un device eccellente, dotato di un processore google Tensor G1 di prima generazione, con un sensore fotografico invidiabile che scatta fotografie assurde anche al buio, ritratti nitidi e ben bilanciati, registra video in altissima risoluzione e dispone di una serie di chicche software da vera ammiraglia. Il tutto è infatti coadiuvato dall’ottima intelligenza artificiale. Non possiamo non citare la batteria adattiva che, come dice il nome, si adatta alle vostre esigenze e alle vostre abitudini. Questo è un super dispositivo, protetto e sicuro (si sblocca con l’impronta digitale e presenta anche il chip Titan per la sicurezza dei dati allocati nel sistema. Essendo un Pixel sarà sempre super aggiornato pertanto non lasciatevelo sfuggire; questa è un’occasione veramente imperdibile.

Con soli 349,00€ vi porterete a casa un dispositivo unico, potente, leggero, con un design originale e con una batteria che dura anche un giorno interno con un uso intenso. Le spese di spedizione saranno incluse nel costo del prodotto.

