Google Pixel 6a: è LUI il mediogamma da acquistare su Amazon (-118€)

Se avete un budget sui 300/350€ e state cercando un nuovo smartphone da acquistare in questo giorno di offerte speciali del Black Friday, abbiamo ciò che fa per voi. Stiamo parlando dell’ottimo Google Pixel 6a, un midrange di punta, con caratteristiche eccellenti, un processore all’avanguardia che volge lo sguardo al futuro grazie al supporto per l’intelligenza artificiale, che si trova scontato a soli 340,70€ al posto di 459,00€.

Il device viene venduto e spedito da Amazon stessa e questo vi assicurerà una copertura totale sulla garanzia del dispositivo. È leggero e versatile, con uno schermo da 6,1 pollici ben risoluto, compatto, con una back cover in policarbonato molto resistente e con fotocamere che godono di features uniche, con un’attenzione alla fedeltà cromatica e allo skin Tone unica nel suo genere.

Google Pixel 6a: il re della fascia media

Ammettiamolo: il prezzo di listino è molto invitante (459,00€), ma a soli 340,70€ diventa quasi irresistibile. Solitamente non ci sono device che costano così poco ma che offrono tutto quello che è in grado di offrire lui. Non di meno, è realizzato interamente in casa Google e questo garantisce anni di aggiornamento sicuri fra major update e patch di sicurezza.

Non dovete dimenticare che, all’interno del prezzo di vendita avrete anche le spese di spedizione. Voi non dovrete pagare nulla: acquistate lo smartphone e il gioco è fatto, nulla più.

Citiamo anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno del sito e poi ci sono due anni di garanzia con supporto tecnico dedicato attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi. In ultima analisi, se dovesse servirvi, sappiate che c’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2023.

A 340,70€ è da comprare al volo, ma fate presto prima che termini l’offerta per il Black Friday.

