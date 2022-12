Google Pixel 6a è lo smartphone del momento: fallo TUO ad un prezzo WOW

Google Pixel 6a è il mediogamma che tutti vogliono; ultimamente c’è stata una gran richiesta di questo dispositivo e basti vedere che durante gli Amazon Days e il Black Friday è andato semplicemente a ruba. Tutti ne hanno comprato uno, ma se voi avete perso l’occasione, non dovete disperare. Oggi sul noto portale di Jeff Bezos, il telefono di fascia media più frizzante di sempre, è in sconto a soli 427,00€ con un risparmio pari al 7% sul prezzo di listino.

Google Pixel 6a: acquistarlo da Amazon conviene?

La domanda ha certamente un’unica risposta: ovvio che sì. Il sito di Amazon tutela i consumatori come nessun altro portale al mondo. Vi consente infatti di usufruire di una garanzia di ben due anni sull’articolo che avete acquistato, con supporto tecnico attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte.

C’è la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis, così che il costo dell’importo non gravi troppo sul vostro conto corrente, ma ancora. Si potrà usufruire della possibilità di effettuare il reso in maniera totalmente gratuita entro il 31 gennaio 2023. Infine, le spese di spedizione sono gratuite e veloci, comprese nel costo del gadget.

Un mediogamma dal sapore premium

Sotto la scocca batte un cuore Google Tensor, lo stesso chip che è presente in Pixel 6 e 6 Pro, ma presenta anche il medesimo design. Lo schermo è AMOLED, si vede benissimo e il software viene coadiuvato dall’intelligenza artificiale che cambia completamente l’esperienza d’uso. Chi prova un Pixel, lo sa bene, non torna indietro. Chiamarlo “smart” è poco. Le fotocamere riescono a realizzare immagini incredibili ed è assurdo se si pensa che è “solo” un midrange.

A soli 427,00€ è il device che dovete acquistare oggi, ma siate veloci. Tende ad andare a ruba, quindi siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.