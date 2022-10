Google Pixel 6a e Buds A a soli 399€: PREZZONE per poche ore

Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto semplicemente eccellente che grazie agli sconti pazzi del Prime Days si porta a casa a soli 399,00€ con in omaggio gli auricolari. Ci riferiamo all’ottimo Pixel 6a di Google che arriva insieme ai Pixel Buds Series A.

Per chi non lo conoscesse, questo è il telefono entry level della gamma premium di BigG che offre performance incredibili grazie alle peculiarità del processore Google Tensor di prima generazione. Le cuffiette sono fantastiche e sono davvero ottime per quello che fanno. Il suono è ricco di dettagli, vantano una qualità al top anche sul fronte telefonico e sono disponibili in varie colorazioni. La custodia rimane sempre bianca però.

Le tinte dei prodotti Google sono molto tenue, quasi color pastello. Onestamente hanno personalità e stile, e seguono un look predefinito. Tornando alla promo, vi invitiamo ad affrettarvi perché non sappiamo quante scorte siano disponibili sul sito.

Google Pixel 6a e Buds Series A: che combo a questo prezzo

In primo luogo parliamo del processore del Pixel, il SoC Tensor che è realizzato da Google e rende il device sicuro, potente e affidabile, ma anche veloce e reattivo. Le applicazioni si aprono in un baleno, tutto si carica immediatamente e funziona alla grande.

La batteria si adegua alle esigenze dell’utente e può durare anche più di 24 ore. Essendo adattiva, si sposa al meglio con il sistema per non sprecare energia superflua e inutile; inoltre, si ricarica velocemente.

La fotocamera permette di ritrarre i volti con una naturalezza unica e il software sarà in grado di regalarvi gioie. A questo prezzo è una combo davvero unica: cuffiette e telefono, tutto facente parte di un unico grande ecosistema Google: solo 399,00€ con spese di spedizione incluse nel costo dei device. Fate presto, ripetiamo: potrebbero andare a ruba.

