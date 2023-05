Google Pixel 6a: conviene comprarlo oggi o è meglio aspettare il nuovo modello?

Manca pochissimo al debutto del famigerato midrange di casa Google, il Pixel 7a. Dai rumors e dai leaks emersi in rete abbiamo avuto modo di scoprire come sarà fatto il telefono in arrivo. Sarà presentato fra due giorni (il 10 maggio, precisamente, al Google I/O) insieme al Pixel Tablet e al Pixel Fold, ma sappiamo che potrebbe avere un prezzo di vendita superiore ai 500€, e questo lo porrà in netta contrapposizione con il suo fratellone maggiore, il Pixel 7, che ha uno street Price pressoché simile. Ecco perché, secondo noi, comprare un Pixel 6a a soli 343,15€ oggi su Amazon potrebbe essere la soluzione perfetta per chi vuole il top senza spendere troppo.

Google Pixel 6a: il mediogamma da acquistare oggi

Dalla considerazione fatta sopra, è evidente che conviene comprare un mediogamma come il Pixel 6a ad un prezzo così scontato. Il discorso è diverso se volete un cameraphone di punta, ma a quel punto vi suggeriamo di propendere verso il fratellone Pixel 7 Pro che ha tutt’altre caratteristiche e un prezzo più elevato, d’altro canto.

Il Pixel 6a è compatto (nei limiti, ovviamente), ha uno schermo AMOLED, un processore Google Tensor G1 di prima generazione, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di Storage interno, presenta un comparto fotografico eccellente con due sensori premium incastonati in una camera bar molto elegante alla vista e piacevole al tatto ed è realizzato con materiali nobili ma resistenti.

Google Pixel 6a lo trovate su Amazon a 343,15€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che ci sono tanti vantaggi esclusivi se lo acquisterete da questo sito: consegna celere in pochissimi giorni, possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e molto altro ancora. Non pensateci troppo, potrebbe andare a ruba. È un’offerta sensazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.