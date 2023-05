Google Pixel 7a: ecco quanto costerà da noi

Manca pochissimo al debutto del nuovo midrange di casa Google. Pixel 7a è dietro l’angolo e si dice che verrà annunciato durante il prossimo Google I/O del 10 maggio. All’interno dello show conosceremo anche il Pixel Tablet e il Pixel Fold, il primo pieghevole del marchio. Oggi tuttavia, grazie ad una fuga di notizie, apprendiamo quale sarà il prezzo al lancio del telefono di fascia media del colosso di Mountain View.

Stando a quanto suggeriscono diverse fonti online, il nuovo Pixel 7a di Google costerà al pubblico 499 dollari negli Stati Uniti, un prezzo superiore di 50 dollari rispetto al Pixel 6a del 2022. Ovviamente l’aumento dei costi lo vedremo anche da noi. I leaks suggeriscono che in UK costerà 499 sterline e in Europa 509€… una cifra pericolosamente vicina a quella dello street Price del Pixel 7 che oramai si attesta sui 547,85€ su Amazon. Il prezzo di 509€ dovrebbe essere contestuale alla variante con 128 GB di memoria interna; sconosciuti i prezzi per la variante da 256 GB.

Google Pixel 7a: cosa sappiamo ad oggi?

Stando agli ultimi rapporti sappiamo che Google Pixel 7a presenterà uno schermo da 6,1 pollici, compatto ma risoluto. Godrà della tecnologa OLED e ci sarà il refresh rate da 90 Hz; sotto la scocca sarà alimentato dal processore Google Tensor G2, lo stesso chip che troviamo in Pixel 7 e 7 Pro. La RAM sarà di tipo LPDDR5 e sarà da 8 GB, mentre la memoria sarà composta da tecnologie UFS 3.1 da 128 GB.

Sul fronte fotografico invece, troveremo la main camera da 64 Megapixel con OIS coadiuvata da un’altra lente da 12 Megapixel per le foto ultragrandangolari. Anteriormente invece, ci sarà una selfiecamda 10,8 Max per autoscatti di qualità. Sotto la scocca troveremo una batteria da 4400 mAh che garantirà un’autonomia degna di nota, supportata dalla ricarica rapida da 20W. Android 13 sarà pronto all’uso. Con una scheda tecnica così simile a quella del Pixel 7 e con un prezzo così vicino al fratellone top, converrà acquistare questo mediogamma? Restate connessi con noi per scoprirlo.

