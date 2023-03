Google Pixel 6a: a un SUPER PREZZO con le Offerte di Primavera di Amazon (-130€)

Le Offerte di Primavera di Amazon sono l’occasione giusta per acquistare il Google Pixel 6a. Il mid-range di Google registra un taglio netto del prezzo, con la possibilità di risparmiare ben 130 euro rispetto al suo prezzo standard. Con questa nuova offerta, infatti, è possibile acquistare il Pixel 6a al prezzo scontato di 329 euro invece di 459 euro. L’offerta è disponibile per tutte le colorazioni del Pixel 6a, sfruttando il link qui di sotto.

Google Pixel 6a: ora ad un ottimo prezzo con le Offerte di Primavera di Amazon

La scheda tecnica del Google Pixel 6a, per il suo segmento di mercato, è davvero senza punti deboli. Lo smartphone può contare sul potente SoC Google Tensor che viene supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una doppia fotocamera da 12 Megapixel in grado di garantire prestazioni in linea con molti top di gamma.

Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD che lo rende oltre che un eccellente mid-range anche il compatto da comprare per rapporto qualità/prezzo. Lato software, invece, troviamo Android 13, ottimizzato al meglio da Google che garantirà un supporto di lunga durata.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 6a al prezzo scontato di 329 euro invece di 459 euro. Grazie allo sconto di 130 euro c’è, quindi, la possibilità di accaparrarsi l’ottimo mid-range di Google ad un prezzo davvero conveniente: in questa fascia di prezzo, infatti, il Pixel non ha rivali.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.