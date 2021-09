I prossimi Pixel 6 e Pixel 6 Pro arriveranno ufficialmente nel corso dell'autunno; i flagship di BigG presenteranno il nuovissimo chip Tensor, un SoC sviluppato dall'azienda.

Google Pixel 6 Pro: cosa sappiamo?

Il gigante dei motori di ricerca dovrebbe annunciare la serie Pixel 6 di telefoni di punta ad ottobre. Prima del debutto, Pixel 6 Pro è apparso sul sito di benchmark di Geekbench. L'elenco ha rivelato le configurazioni a cui verrà proposto.

Il portale suggerisce che il SoC Tensor avrà una configurazione della CPU a tre cluster. Ci saranno due core della CPU che funzionano a 2,84 GHz, altri due core della CPU con clock a 2,25 GHz e quattro core della CPU che funzioneranno a 1,80 GHz. I rapporti affermano che potrebbero essere rispettivamente Cortex-X1, Cortex-A78 e Cortex-A55.

Il mese scorso è stato riferito che il SoC Tensor potrebbe essere l'inedito chip Samsung Exynos 9855 a 5 nm, nome in codice Whitechapel. Diversi rapporti hanno anche affermato in passato che il processore di Google avesse lo stesso nome in codice.

Tornando all'elenco di Geekbench, il Pixel 6 Pro con Tensor dovrebbe offrire prestazioni di punta. Il dispositivo sarà dotato di 12 GB di RAM e funzionerà con l'ultimo sistema operativo Android 12. Con due core Cortex-X1 integrati, il chipset in questione potrebbe superare le prestazioni del chip Snapdragon 888/888+ e dell'Exynos 2100.

Rapporti passati hanno rivelato che il super dispositivo sarà dotato di un pannello OLED da 6,7 ​​pollici che offrirà una risoluzione Quad HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Dovrebbe presentare una snapper selfie da 12 megapixel e la sua back cover invece, potrebbe ospitare una main camera principale da 50 megapixel, un tele da 48 megapixel e una lente ultrawide da 12 megapixel.

Il Pixel 6 Pro verrà fornito con 12 GB di RAM e fino a 512 G di spazio di archiviazione. Ospiterà una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W e per la ricarica wireless da 23 W. Si ipotizza che la serie Pixel 6 possa debuttare il 28 ottobre.

