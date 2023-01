Google Pixel 6 Pro: ora è al MINIMO STORICO su Amazon

Il Google Pixel 6 Pro diventa ancora più conveniente, diventando una delle opzioni più interessanti per entrare nel mondo Pixel. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Google al prezzo minimo storico in Italia. L’offerta è, quindi, da cogliere al volo. Con la nuova offerta, infatti, il Pixel 6 Pro è disponibile al prezzo scontato di 521 euro invece di 675 euro con uno sconto del 22% rispetto al listino attuale. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata dal link qui di sotto:

Google Pixel 6 Pro in offerta su Amazon diventa ancora più conveniente

Il Google Pixel 6 Pro può contare su di una scheda tecnica davvero completa. Lo smartphone integra il SoC Google Tensor, sviluppato direttamente dall’azienda e supportato da 12 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica wireless.

Lo smartphone può contare su di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 48 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Il display è da 6,7 pollici con pannello AMOLED, risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare la presenza di Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 6 Pro al prezzo scontato di 521 euro invece di 675 euro.

