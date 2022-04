Google Pixel 6, sta per arrivare il fix per il battery drain

Se possedete uno smartphone tra Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, c’è l’altissima probabilità che nell’ultimo periodo il vostro device abbia un’autonomia della batteria piuttosto inferiore alla media per colpa di un bug che colpisce Google Messaggi; l’applicazione di messaggistica di Google, infatti, è colpita da un bug che attiva la fotocamera del telefono in background (senza scattare foto o riprendere video) causando un drop piuttosto rapido della batteria.

Fortunatamente, però, sembra che il team di sviluppo del colosso di Mountain View abbia preso in carico il problema e stia attivamente lavorando a un fix da rilasciare nel più breve tempo possibile.

I problemi della batteria di Google Pixel 6 sono vicini a una soluzione

La notizia è stata confermata ai colleghi di The Verge direttamente da Scott Westover, il responsabile di Google per la comunicazione, che ha dichiarato che i programmatori sono riusciti a individuare e isolare il bug in questione. Il fix al bug dovrebbe essere già in rollout sul Play Store, ma un rapido check non sembra ancora mostrarlo – chi vi scrive è munito di un Google Pixel 6.

Se anche voi possedete uno dei due smartphone Google di fascia alta e avete notato qualche problema con la batteria, vi consigliamo di tenere sotto controllo gli aggiornamenti del Play Store per installare il nuovo update non appena sarà disponibile.

Google ha tanta carne sul fuoco e si dimentica Pixel Watch in un ristorante

Restando in ambito Google, nelle scorse ore un incredibile leak ha svelato il design dell’atteso Pixel Watch in una serie di foto dal vivo. Sembra che un dipendente della compagnia abbia dimenticato un prototipo in un ristorante, dandoci così la possibilità di ammirare quello che in tutta probabilità sarà l’aspetto del primo wearable della compagnia.

