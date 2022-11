Google Pixel 6: prezzo da mediogamma, performance da ammiraglia (-17%)

Google Pixel 6 è uno smartphone di fascia alta realizzato interamente da BigG; sia il lato hardware che software sono stati sviluppati in casa e il dispositivo si pone come un Best Buy assoluto grazie agli sconti pazzi di Amazon di fine novembre. Si porta a casa con soli 539,26€ al posto di 649,00€. Il risparmio c’è ed è elevato (pari al 17% sul prezzo di listino) ma bisogna ammettere che un prodotto del genere è un vero affare anche al suo costo di listino.

Capite bene che parliamo di un’ammiraglia unica, votata all’imaging digitale, con un processore Tensor coadiuvato da un’AI davvero performante che è in grado di cambiare le carte in tavola e non solo.

Le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del dispositivo e volendo, avrete la possibilità di restituire gratuitamente il gadget entro il 31 gennaio 2023. Fra le altre cose dobbiamo segnalare la garanzia di due anni sul telefono con assistenza tecnica da parte del sito attiva tutti i giorni, anche nei festivi, dalle sei a mezzanotte,.

Google Pixel 6: Best Buy assoluto

Come detto, in prima istanza citiamo l’estetica del dispositivo: Google Pixel 6 dispone di uno schermo AMOLED da 6,4 pollici e lo schermo vanta un’ottima selfiecam da 8 megapixel che realizza selfie incredibili. Posteriormente c’è un sensore da 50 Mega che è ricconi chicche software uniche, come la gomma magica e non solo. C’è anche un’ultrawide da 12 Mpx che realizza scatti creativi bellissimi.

La batteria è adattiva: questo implica che si adeguerà al vostro utilizzo e il telefono vi durerà di più. Il cuore pulsante del device sarà l’ottimo processore Tensor di Google (sviluppato insieme a Samsung) che fa girare fluide tutte le app presenti sullo store di BigG. E poi, Pixel 6 è sicurissimo grazie al chip Titan M2 integrato a bordo. A soli 539,26€ non potete lasciarvelo sfuggire, ma fate presto.

