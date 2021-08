Google Pixel 6 e 6 Pro saranno realizzati in Cina a causa delle restrizioni da CoVid-19. Di fatto, secondo quanto si sapeva, l'anno scorso, l'OEM di Mountain view ha deciso di spostare la sua linea di produzione dalla Cina al nord del Vietnam. Ma ora sembra che l'azienda voglia produrre il suo futuro smartphone in territorio asiatico a causa delle normative anti-Coronavirus.

Google Pixel 6 e 6 Pro non verranno costruiti in Vietnam

Secondo un rapporto del Nikkei, i governi dell'Asia hanno iniziato a rafforzare i controlli alle frontiere a causa della recente epidemia di CoVid-19 che impazza per via della variante Delta. A causa delle normative più severe, BigG dovrà continuare a tenere la sua linea di produzione in Cina.

Il rapporto suggerisce che Pixel 5 sarebbe dovuto essere essere “Made in Vietnam”, ma il piano non ha potuto avere successo a causa delle restrizioni dei viaggi e delle “risorse ingegneristiche limitate” presenti nel territorio. Quindi, i prossimi Pixel 6 e 6 Pro saranno ancora prodotti a Shenzen, in Cina.

Bene, Google non è l'unica azienda bloccata in Cina. Secondo il rapporto, anche Apple stava pianificando di spostare la piccola parte della linea di produzione di MacBook e iPad in Vietnam. E ora invece,, anche il colosso di Cupertino ora deve continuare a mantenere attiva la sua linea di produzione in Cina.

All'inizio di questo mese, la società di Pichai ci ha fornito una prima occhiata ai futuri Pixel-phone che arriveranno in autunno. I prossimi telefoni Pixel arriveranno con la barra della fotocamera sporgente e con una selfiecam incastonata in un foro nella parte anteriore. Entrambi i terminali saranno disponibili in tre diverse colorazioni con finitura bi-color.

Il prossimo chipset Tensor proprietario alimenterà i due smartphone 6 e 6 Pro. Il modello standard verrà fornito con due fotocamere sul retro, mentre il modello Pro avrà tre sensori, incluso un teleobiettivo con zoom ottico 4x. La prossima gamma Pixel eseguirà Android 12 con il design MaterialYou. Dovrebbero essere rilasciati entro la fine dell'anno.

