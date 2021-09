Google mostra Pixel 6 e Pixel 6 Pro dal vivo all'interno della vetrina di un suo store di New York City. Di fatto, il gigante della tecnologia americano aveva precedentemente annunciato che i flagship di punta del 2021 sarebbero stati rilasciati nell'autunno di quest'anno.

Google Pixel 6 e 6 Pro si mostrano in uno store a New York

Nel mese di giugno infatti, BigG ha aperto il suo primo negozio fisico situato nella zona di Chelsea a New York City. La società ha ora messo in mostra questi terminali nel suo store e i visitatori del negozio possono ora osservare da vicino i dispositivi ma non possono toccarli.

All'inizio di questa settimana, BigG ha rilasciato un primo teaser del Pixel 6, ma lo store di Google Chelsea ha offerto una scenografica esposizione di scatole scoperte ed è tra queste scatole che adornano il pavimento al soffitto del negozio che si trovano i due flagship. Le scatole pubblicizzano vari temi, integrazioni e prodotti.

Lo sfondo è in tema con la variante cromatica dei due dispositivi. Sul display ci sono sia i nomi degli smartphone che le informazioni in merito alle specifiche tecniche di cui saranno dotati.

Il codice QR sul display copre la visuale della fotocamera posteriore del dispositivo. Tuttavia, una volta scansionato, porta alla pagina di destinazione del Google Store che è stata aggiornata di recente.

Conosciamo già alcune varianti di colore degli smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro e fra queste possiamo notare quella rossa, arancione, rosa e oro.

Ad ogni modo, non abbiamo ancora visto la certificazione FCC per entrambi i modelli; possiamo essere sicuri che il Google Store Chelsea sarà uno dei primi store a ricevere e vendere i due smartphone quando arriveranno in commercio nell'autunno del 2021. Purtroppo però, ve lo ricordiamo, i due meravigliosi device di punta di BigG non arriveranno in Europa, almeno per ora.

