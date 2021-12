Pixel 6: Google sta testando un singolare fix per questo bug

Google sta testando un singolare fix per il bug della connettività che colpisce Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. A seguito dell'inatteso fix del sopracitato bug che prevede di installare la versione beta dell'applicazione Servizi Operatore, alcuni utenti stanno ricevendo una comunicazione da parte da Google circa una nuova soluzione per corregge il bug una volta per tutte.

Google lavora a un fix per il bug della connettività che colpisce Pixel 6

“Grazie per aver fornito una segnalazione di bug. I nostri ingegneri hanno identificato una potenziale soluzione e vorrebbero inviare una modifica al tuo telefono per vedere se migliora il problema – dichiara l'azienda nella comunicazione ufficiale. Per fare questo abbiamo bisogno del tuo codice IMEI. Queste informazioni possono essere trovate andando s Impostazioni > Informazioni telefono > IMEI.”

Inoltre, per meglio aiutare il team di ingegneri nello sviluppo di una patch correttiva definitiva, il colosso di Mountain View chiede all'utente di fornire “informazioni generali della tua posizione al momento del guasto – ad esempio l'ambiente in cui ti trovi (all'esterno, a casa, in ufficio, eccetera).” Google sottolinea che non ha bisogno della posizione esatta dell'utente al momento del guasto, ma di una indicazione generale che potrebbe essere di aiuto per circoscrivere meglio il bug relativo alla connettività.

Una volta fornito il codice IMEI, l'azienda statunitense invierà un aggiornamento alle impostazioni dell'operatore telefonico; questa modalità di aggiornamento è differente da un update OTA e offre la possibilità di modificare le impostazioni del proprio operatore in background senza comportare il download di un aggiornamento di sistema.

Le migliori offerte di oggi per Google Pixel 6 : tutti i prezzi

Chi intende appropriarsi di un Google Pixel 6 può approfittare della proposta Amazon che ad oggi, con un prezzo pari a 40,8€, porta in vetrina lo sconto più generoso tra quelli disponibili.

Di seguito tutte le offerte al momento accessibili