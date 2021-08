Google Nest si è sempre posta un obiettivo: rendere la vita delle persone più semplice e smart. I prodotti che la compagnia realizza rendono la casa un luogo ancora più interattivo. Per chi non lo sapesse, Nest ha aiutato moltissimi utenti a semplificare la loro vita dentro le mura domestiche, grazie agli ottimi apparecchi per la sicurezza e la sorveglianza dell'immobile. Avvisi intelligenti, prodotti senza fili, solidi, resistenti alle intemperrie e ricchi di sensori. Oggi la società svela le nuove videocamere e la nuova generazione di campanelli.

Google Nest Cam e Nest Dorbell: ecco i nuovi prodotti

Il colosso americano ha svelato le nuove videocamere Nest. Troviamo:

Nest Cam (a batteria) , la prima camera per esterni o interni alimentata con una cella energetica che si ricarica. Il costo? 199,99 euro;

, la prima camera per esterni o interni alimentata con una cella energetica che si ricarica. Il costo? 199,99 euro; Nest Doorbell (a batteria) è il primo campanello smart alimentato a batteria e ha un prezzo di 199,99 euro;

è il primo campanello smart alimentato a batteria e ha un prezzo di 199,99 euro; Nest Cam (con cavo) di 2ª generazione: questa è la videocamera più economica per interni e funziona solo se attivata alla corrente elettrica mediante il cavo. Costa 99,99 euro.

I preordini partono da oggi per il Cam e Dorbell a batteria. Saranno in vendita dal 24 del mese corrente presso i principali retail di tecnologia e nel sito ufficiale dell'azienda. La camera con cavo invece, arriverà solo in seguito.

Google ci tiene particolarmente alla quantità di notifiche che gli utenti ricevono ogni giorno. Pertanto, le nuove videocamere e campanelli next-gen non sono per niente invasive e inviano segnali solo se strettamente necessari. Hanno un software capace di riconoscere le persone, gli animali e i visi familiari. Maggiore privacy, maggiore sicurezza. C'è tutto, e non si ha bisogno di sottoscrivere abbonamenti aggiuntivi.

I prodotti sono anche belli esteticamente e si adattano alla perfezione ad ogni ambiente domestico. Per via della tecnologia senza fili, l'installazione di Cam e Dorbell sarà pressocché immediata. Per chi volesse, l'azienda ha anche pensato al cablaggio dei suddetti articoli. Nel Google Store, gli utenti troveranno tutti gli accessori di cui necessitano.

Non di meno, i gadget di Nest comunicano in maniera intelligent. Non sono solo connessi alla rete, ma sono anche interconnessi fra loro. La Cam comunica con il Dorbell e tutti questi prodotti hardware possono essere tenuti sotto controllo mediante il Nest Hub. Oppure ancora, si possono comandare e gestire con l'applicazione di Google Home.

Citiamo la presenza dell'abbonamento Nest Aware che permette di ottenere ancora più memorie, perchè espande la cronologia video degli eventi fino a 60 giorni. Con il piano Nest Aware Plus invece, ci sarà una cronologia dei video continua H24 e 7 giorni su 7.

Dulcis in fundo, hanno anche un piccolo storage locale di riserva dove si possono registrare eventi fino ad un'ora: funzione molto utile nel caso in cui dovesse andar via la corrente all'improvviso. La Nest Cam a batteria poi, riesce a registrare localmente anche in assenza (temporanea) di WiFi.

Google

Elettronica