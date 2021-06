Ritorna il gradito Google Nest Mini per chi attiva un'offerta in Fibra con TIM. Anche questa volta come le precedenti sarà possibile ottenere l'assistente vocale solo per alcuni giorni.

Google Nest Mini: è davvero gratis con TIM?

Ebbene sì! TIM con le sue tariffe per attivare internet a casa propone fino al 17 Giugno la possibilità di ottenere gratuitamente il device di Google. La Super Fibra oltre all'attivazione di una connessione illimitata a casa fino ad 1 Gigabit in FTTH, include il Modem con Wi-Fi 6, le chiamate illimitate dal fisso verso tutti sia fissi che mobili e per l'appunto anceh il Nest Mini. Tutto questo a soli 29,90 euro ogni mese.

Inoltre, per gli amanti dei contenuti Netflix e Disney+, è possibile aggiungere il pacchetto Mondo Intrattenimento a soli 14 euro in più al mese. Con questo servizio opzionale è anche incluso il decoder TIM Vision BOX.

Grazie alla TIM Unica è possibile aggiungere Giga Illimitati sulle proprie SIM ricaricabili.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione così come il costo del modem sono entrambi inclusi nel canone mensile dell'offerta. Il Modem è incluso per 48 mesi e quindi in caso di recesso prima di questo termine bisognerà saldare le rate residue dell'apparato.

Per ottenere il regalo, inoltre, è necessario acquistare l'offerta in autonomia, altrimenti non si beneficerà dell'omaggio

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tim

Tariffe