Google Nest Mini: il tuo smart speaker in ogni stanza

Google Nest Mini è uno smart speaker piccolissimo, ideale da collocare in ogni stanza della casa. Discreto, ma multifunzionale, grazie alla sua tecnologia è in grado di trasformare la tua routine rendendola ancora più piacevole, ottimizzata e comoda da vivere. Acquistalo ora su MediaWorld a un prezzo speciale. Oggi è tornato di nuovo disponibile per te che vuoi migliorare la tua vita rendendola più smart.

Scegli la colorazione che preferisci tra grigio e antracite. Questa piccola cassa è in grado di riprodurre la tua musica a un semplice comando della voce e con una qualità audio pazzesca. Ancora più potenti di quelli del Mini originale, i nuovi bassi rendono l’ascolto ancora più piacevole ed emozionante. Goditi un suono pieno, efficiente e ben diffuso nella tua stanza. Crea un impianto diffuso collocando un Nest Mini in ogni stanza.

Google Nest Mini: la vita diventa smart a un prezzo interessante

Per rendere la tua vita smart non serve spendere una fortuna. Ti basta andare su MediaWorld e acquistare il Google Nest Mini, oggi a un prezzo speciale. Non solo soddisferai la tua voglia di tecnologia, ma avrai anche rispettato l’ambiente perché il tessuto resistente che avvolge lo smart speaker è stato realizzato al 100% da bottiglie di plastica riciclate. Ti basta chiedere e avrai a disposizione tutte le informazioni che vuoi.

Imposta un timer, riproduci musica, ascolta le ultime notizie, consulta il meteo, controlla i tuoi impegni, segui i tuoi promemoria, informati sul traffico del tragitto giornaliero e gestisci i dispositivi compatibili con Google Home. Tutto questo solo attraverso la tua voce. Cosa stai aspettando? Migliora la tua vita spendendo pochissimo grazie al Nest Mini disponibile su MediaWorld.

