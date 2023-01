Google Nest Hub 2 a un prezzo FOLLE: approfittane subito su eBay

Grazie al nuovo coupon di eBay, “CASA23“, in questo istante acquisti il fantastico Google Nest Hub 2 a un prezzo folle. Mettilo nel carrello a soli 44 euro, invece di 99,90 euro. Grazie a questa promozione stai risparmiando quasi 60 euro. Tra l’altro, selezionando PayPal come metodo di pagamento puoi anche decidere di dividere l’importo dell’ordine in 3 rate a tasso zero da soli 14,66 euro l’una.

Però devi sbrigarti perché a questo prezzaccio sta letteralmente andando a ruba. Questo altoparlante/video intelligente di ultimissima generazione renderà la tua casa smart in un attimo e a un costo irrisorio. Con lo smart display di Google godrai di un intrattenimento immediato per seguire tutti i tuoi programmi YouTube, Netflix e anche musica grazie allo speaker ancora più potente.

Google Nest Hub 2: su eBay fai l’affare del giorno

Approfitta del Google Nest Hub 2 a soli 44 euro su eBay. Diventerà il centro nevralgico della tua casa che si prende cura di te. Con un semplice tap o con i comandi vocali controllerai centinaia di device smart compatibili a Google Home. Tutto da un unico display centrale. Inoltre, potrai visualizzare gli impegni della famiglia. Nei momenti di relax, a fine giornata, ti regala pace e serenità, fino alla sveglia del mattino.

Acquistalo ora su eBay a soli 44 euro, invece di 99,90 euro. Ricordati di utilizzare il coupon “CASA23” per ottenere questo prezzo. Inoltre, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.