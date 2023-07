Google Nest Hub 2 a 49€: crolla il prezzo su eBay

Ottima la promozione su eBay che ti permette di pagare meno della metà uno degli smart display più amato di sempre. Acquista ora il Google Nest Hub 2 a soli 49 euro, invece di 99,99 euro. Uno sconto pazzesco per un risparmio esagerato. Così, con pochi euro, rendi la tua casa smart migliorando e ottimizzando notevolmente la tua vita, le tue giornate e la tua organizzazione.

Addirittura la consegna gratuita è inclusa nel prezzo. Inoltre, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 16,33 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Google Nest Hub 2: il centro della tua casa

Google Nest Hub 2 diventerà il centro della tua casa che si prende cura di te. Basta un tocco o i comandi vocali per controllare tantissimi smart device compatibili con Google Home da questo unico display centrale. Ottieni un valido aiuto per te e la tua famiglia capace di gestire tutti gli impegni di casa. Visualizza in modo semplice e veloce il calendario, ma crea anche promemoria e impegni.

Guarda tutti i programmi delle tue piattaforme preferite, i video di YouTube o ascolta musica dallo speaker integrato ancora più potente! Rilassati a fine giornata con suoni creati appositamente per aiutarti quando è ora di andare a dormire. Svegliati dolcemente grazie alla sveglia luce graduale. Acquista il tuo Nest Hub 2 a soli 49 euro, invece di 99,99 euro. Anche a rate tasso zero.

