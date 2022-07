Google Nest Audio, speaker con suono straordinario a prezzo WOW

Google Nest Audio è uno smart speaker in grado di combinare la grande potenza di calcolo di Google Assistant con una qualità audio eccezionale, quest’oggi grazie a questa buona offerta di eBay crolla al nuovo minimo storico con il 20% di sconto.

Ad appena 79€, infatti, si tratta di un dispositivo in grado di garantire una buona qualità di ascolto per qualsiasi genere musicale: una volta collegato alla corrente e connesso alla rete Wi-Fi di casa (o dell’ufficio), Google Nest Audio è pronto per sorprenderti con una equalizzazione eccellente per un sound caldo e avvolgente.

Google Nest Audio è in offerta su eBay con il 20% di sconto: affare d’oro

Oltre a sorprenderti con un suono che riempie la stanza con il suo potente impianto audio, lo smart speaker di Google è anche sempre a tua disposizione per controllare ogni dispositivo della smart home connesso: puoi gestire l’illuminazione di casa, la TV, i riscaldamenti e molto altro.

Inoltre, Google Nest Audio è uno smart speaker che soddisfa le necessità di tutti offrendo pieno supporto ai maggiori servizi di streaming audio: Spotify, YouTube Music, TuneIN e molti altri.

Preparati a uno speaker un suono che ti darà la possibilità di ascoltare i tuoi brani preferiti senza mai un ripensamento, quest’oggi tuo con il 20% di sconto su eBay. Mettilo subito nel carrello e scopri fin da subito per quale motivo viene considerato da molti come il miglior smart speaker mai realizzato da Google.

