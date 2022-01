Google Maps porta le mappe dettagliate su Roma: ecco le novità

Google Maps introduce le mappe dettagliate di Roma a disposizione di tutti. Si tratta della prima città del nostro Paese a trarre vantaggio di questa importante novità, una feature che la compagnia aveva annunciato in espansione a livello globale circa due anni fa e che solo da adesso sembra essere finalmente pronto a sbarcare nel nostro Paese.

Roma è la prima città d'Italia in cui sbarcano le mappe dettagliate di Google Maps

Come potete notare dalle immagini presenti nella news, le mappe dettagliate mettono in risalto alcuni elementi essenziali, tra cui: i marciapiedi, le strisce pedonali, le isole pedonali, la pendenza delle strade e molto altro. Tutte queste informazioni, come spiegava Google all'epoca dell'annuncio della feature, fanno ricorso al machine learning e all'intelligenza artificiale al fine di offrire un servizio sempre preciso e costantemente aggiornato.

Le mappe dettagliate di Roma sono disponibili fin da subito per tutti gli utenti muniti dell'ultima versione dell'app di Google per Android e iOS; se non le vedete provate ad aggiornare l'applicazione tramite il Play Store di Google e l'App Store di Apple. Non ci sono informazioni circa l'arrivo della funzionalità anche in altri grossi centri abitati, ma vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.