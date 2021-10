Google: le features del Pixel 6 arriveranno sui vecchi device

Google sta lavorando per portare le funzionalità innovative viste sui nuovi Pixel 6 e 6 Pro anche sui suoi vecchi flagship e midrange.

Google vuole aggiornare i vecchi Pixel

I proprietari dei vecchi smartphone device potranno gioire di ciò in quanto la società ha affermato che sta lavorando per portare alcune delle funzionalità della serie Pixel 6 sui suoi modelli di smartphone lanciati in precedenza.

Il gigante dei motori di ricerca ha dichiarato ad Android Authority che rilascerà alcune delle nuove funzionalità che arrivano con gli ultimi telefoni Pixel 6 anche sui vecchi modelli. Alcune delle nuove features in arrivo sui modelli precedenti includono la modalità astrofotografia, l'opzione Pan cinematografico, il Call Screening e altro ancora. Tuttavia, ai modelli più vecchi mancheranno ancora un paio delle nuove funzionalità poiché la nuova serie Pixel 6 si basa fortemente sul suo processore Tensor proprietario per alcune delle caratteristiche in questione. Quindi, ci sono limitazioni tecniche a livello hardware.

Ciò include il nuovo Live Translate, Motion Mode e altri. Secondo quanto dichiarato dal rappresentante dell'azienda:

Come per tutte le funzionalità Pixel, miriamo a portare il maggior numero possibile di funzionalità ai Pixel più vecchi laddove tecnicamente possibile, anche se potrebbe essere necessario del tempo per sviluppare e offrire un'esperienza diversa. Alcune tecnologie richiederanno ulteriori investimenti tecnici, come Live Translate, poiché i nostri modelli linguistici sui dispositivi sono progettati per funzionare sul chip Tensor proprietario di Pixel 6 su TPU (che i modelli Pixel precedenti non hanno).

Sebbene queste parole confermino sostanzialmente che Google lancerà alcune funzionalità sui vecchi Pixel-phones, la società deve ancora rivelare una data ufficiale per il rollout di questo update.

Vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori informazioni in merito, poiché forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili.