Google Pixel 6 sbarca su Amazon Italia a sorpresa

Google Pixel 6 è stato lanciato la scorsa settimana. Non è ancora stato reso disponibile in vendita in Italia, ma – a sorpresa – lo abbiamo già scovato su Amazon. Si tratta di un venditore terzo, che lo renderà disponibile a partire dal 28 ottobre.

Tuttavia, è già possibile preordinarlo. Il prezzo, più alto di quello ufficiale, è di 999€ con spedizioni gratis.

Google Pixel 6 sbarca su Amazon Italia

Assolutamente necessario sottolineare che non si tratta dell'edizione pensata per il mercato italiano, ma per quello europeo. Ad ogni modo, non sarà un problema utilizzarlo nel nostro paese.

Si tratta di uno dei device più popolari del momento, proprio perché appena lanciato. Non solo, è dotato del primo processore proprietario di Big G: il potente Google Tensor con supporto a 8GB di RAM e 128GB di storage interno.

Ottimo comparto fotografico, design super particolare e protezione garantita sul frontale dal vetro Gorilla Glass Victus: il super pannello AMOLED da 6,4″ non rischierà rotture da urti e cadute accidentali.

Se non vedi l'ora di provare il nuovo gioiellino di Big G – e non hai voglia di aspettare il suo arrivo in Italia – sappi che Google Pixel 6 è già sbarcato su Amazon.it: lo prendi a 999€, che non è il prezzo di listino (il quale è di 599€).