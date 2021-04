Google ha iniziato a lanciare “Heads Up” nell’app Digital Wellbeing: la funzione ti impedirà di usare lo smartphone mentre cammini.

Heads Up sta arrivando

Nel novembre dello scorso anno nell’app Digital Wellbeing di Google era stata individuata una funzionalità chiamata Heads Up, che sembrava servisse a spingere gli utenti a camminare con la testa alta (guardando la strada e non lo smartphone!) al fine di evitare incidenti.

Tuttavia, pare che la funzione sia ora disponibile per chi possiede i Google Pixel con l’ultimo aggiornamento dell’app Benessere digitale. A segnalare la presenza di Heads Up è stato l’utente Jay Prakash Kamat: Jay ha infatti condiviso su Twitter i seguenti screenshot dopo averli individuati sul suo Pixel 4a:

Come si può notare, la schermata di configurazione mostra la descrizione: “Monitora il tuo passo con Heads Up … Se stai camminando mentre usi il telefono, ricevi un avviso per concentrarti su ciò che ti circonda. Usare con cautela. Heads Up non sostituisce il prestare attenzione”.

Inoltre, tappando sul pulsante “Avanti” nella parte inferiore della schermata inizia il processo di configurazione e, da quel momento in poi l’utente riceverà un avviso ogni volta che utilizza il telefono mentre sta camminando.

È possibile trovare la funzione Heads Up nella sezione nelle impostazioni dell’app Digital Wellbeing: una volta abilitata, l’utente troverà un paio di impostazioni aggiuntive nella stessa sezione; è anche presente un nuovo interruttore per disabilitare i promemoria, i controlli delle autorizzazioni per l’attività fisica e la posizione e un’opzione per o feedback.

Al momento, Heads Up sembra essere disponibile solo sui dispositivi Pixel di Google con l’ultimo aggiornamento di Digital Wellbeing e, nel caso non l’avessi ancora ricevuto, puoi eseguire l’aggiornamento all’ultima versione dell’applicazione.

Per quanto riguarda gli altri dispositivi, ci aspettiamo che la società rilasci la funzione sugli altri device Android compatibili nel prossimo futuro.

Google

App