Finora, il miglior servizio di archiviazione è stato sicuramnte Google Foto; d'altronde, è stata l'opzione migliore presente in circolazione. Fin dal suo rilascio iniziale avvenuto nel 2015, il servizio ha ricevuto molte nuove funzionalità, miglioramenti e quant'altro. Il punto forte è stato lo spazio di archiviazione illimitato per foto e video in alta qualità. D'altra parte, questa occupa lo spazio richiesto dalla quota del vostro account Google.

Google Foto: qual è la soluzione?

Grazie a questo spazio di archiviazione illimitato, molti utenti di smartphone fanno molto affidamento su Google Foto per archiviare le proprie foto sul cloud. Bene, tutto questo è destinato a cambiare poiché il gigante dei motori di ricerca ha ora deciso di porre fine a questa offerta illimitata. Ecco tutto ciò che dovete sapere su questa nuova decisione e su cosa significa per voi.

La compagnia ha ora deciso di terminare l'offerta di spazio di archiviazione illimitato per foto e video di alta qualità a partire dal prossimo 1° giugno. Ciò significa che avete solo due settimane per cercare una. Dal 1 ° giugno, Google Foto utilizzerà la quota esistente di 15 GB dall'account Google per l'archiviazione di foto e video. Detto questo, ora avete due opzioni per procedere oltre. O acquistate i nuovi piani per continuare a utilizzare Google Foto oppure potete semplicemente scaricare i file offline e cercare qualche alternativa.

Per continuare a utilizzare il servizio, dovrete iscriverti alla piattaforma Google One. Ecco l'elenco dei piani che stiamo esaminando.

15 GB di spazio di archiviazione (esistente): gratuito;

Archiviazione da 100 GB: $ 1,99 al mese o $ 19,99 all'anno;

Spazio di archiviazione da 200 GB: $ 2,99 al mese o $ 29,99 all'anno;

Archiviazione da 2 TB: $ 9,99 al mese o $ 99,99 all'anno.

A seconda delle vostre esigenze di archiviazione, potrete scegliere uno dei piani di archiviazione di Google One sopra menzionati per continuare a utilizzare Google Foto. Oltre al solo spazio di archiviazione, il programma offre anche alcuni vantaggi aggiuntivi.

Accesso agli esperti di Google;

Possibilità di aggiungere la tua famiglia;

Vantaggi extra per i membri;

Alcune offerte di rimborso su Google Store (a seconda del piano).

Se fate molto affidamento su servizi Google come Foto, Drive e Documenti, allora è più sensato procedere con l'abbonamento. Se non siete disposti a pagare l'azienda per l'archiviazione di foto e video, potete procedere e scaricare tutti i vostri contenuti offline.

