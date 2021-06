Gli sviluppatori di XDA hanno trovato un paragrafo di “mdm_find_device_network_description” nel codice di un nuovo update di Android; questo serve per capire che l'OEM americano punta a lanciare un'app che possa consentire agli utenti di utilizzare i propri telefoni Android per individuare se stessi o il dispositivo di qualcun altro. Questa funzione è molto simile all'applicazione “Trova il mio” di Apple. Di fatto, il melafonino del colosso della mela può utilizzare i segnali a banda ultralarga Bluetooth o UWB per ritrovare gli AirTag persi dagli utenti.

Ecco l'app rivale di “Find My” di Apple by Google

Il codice è apparso anche nel codice e reca scritto “Trova la rete del mio dispositivo”. Se questa funzione verrà avviata con successo, i telefoni Android potranno utilizzare il segnale Bluetooth per ritrovare gli smartphone smarriti di altri utenti. Ci sono più di 3 miliardi di dispositivi con Android nel mondo, la maggior parte dei quali sono smartphone. Se la maggior parte dei telefoni cellulari riceverà questa funzione, il sistema permetterà agli utenti di ritrovare i dispositivi persi.

Google Play Store ha attualmente l'applicazione “Google Trova il mio dispositivo“. Tuttavia, questa app supporta la localizzazione del telefono cellulare, tablet o orologio e la cancellazione o il blocco del dispositivo da remoto.

Google ha recentemente annunciato che amplierà la funzione di allerta terremoti su Android. Sta espandendo questa funzionalità per includere dispositivi in ​​più Paesi e regioni. La società ha recentemente aggiunto Grecia e Nuova Zelanda. Questa funzione può inviare notifiche di avviso al proprio cellulare prima che arrivi “l'onda del terremoto”. Ricorda agli utenti di evitare eventi sismici nelle vicinanze.

Al momento, la funzione di allerta del sistema Android di Google è disponibile in alcuni territori: Turchia, Filippine, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Oltre ad ampliare la funzione di allerta per i terremoti, Google ha anche introdotto un sistema di alert di emergenza. Questo servizio collabora con il call center di allarme. Può anche riconoscere la lingua dell'utente attraverso algoritmi intelligenti nel software e l'utente può comporre il pulsante di chiamata di emergenza sulla tastiera.

