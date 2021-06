Secondo quanto si apprende, sembra che la nuova riprogettazione di Google Contatti stia iniziando ad assomigliare un po' a Google Plus.

Google Contatti: la riprogettazione dell'azienda

Mentre Microsoft ha appena presentato in anteprima il suo prossimo sistema operativo, Google sta introducendo un nuovo look per l'app relativa ai Contatti. Secondo la società, queste informazioni extra in stile Circles sono “una nuova esperienza per Contatti Google che aiuterà gli utenti di Google Workspace a conoscere meglio i propri colleghi“.

In pratica, ora l'applicazione dsktop visualizzerà il vostro organigramma come parte dell'interfaccia utente dei contatti e la vostra cronologia con una determinata persona, incluse le e-mail che le riunioni. Mantenere le cose ben organizzate per “imparare facilmente di più sui tuoi colleghi e stakeholder” suona davvero bene. L'unico problema è che questa riprogettazione fa sentire il software ad un passo dai brutti vecchi tempi dei primi anni 2010, quando Google aveva introdotto G-Plus. Lo spam degli eventi e l'”Email da Google Plus” erano infatti solo alcuni dei tanti punti deboli della piattaforma.

Non ci sono indicazioni che questo modello arriverà negli account personali; al momento pare che la modifica riguarderà esclusivamente gli utenti di Workspace e i profili G Suite di vari livelli nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda l'attuale Google Plus, questo è stato dismesso dalla compagnia con violazioni della privacy e indagini del Congresso prima che l'intera filiera venisse rinominata Currents, un prodotto che alcune persone trovano ancora utile.

Voi utilizzate attivamente Contatti del colosso di Mountain View? Fatecelo sapere.

Nelle notizie correlate invece, segnaliamo che l'azienda sta rilasciando la PiP mode (Picture in Picture) di YouTube per tutti i dispositivi iOS e iPadOS. La novità giungerà per tutti nelle settimane a venire, ma non c'è ancora un calendario di rollout ufficiale.

Google

App