Google come Apple: forse QUALCOSA si muove

Posso dirlo? Posso? Se fanno anche un Pixel Chromebook, inizio a pensare veramente ad uno switch quasi totale (il Mac Studio non si tocca, ne ora ne mai).

Pensiamoci: molti di noi utilizzano (o perlomeno io) Google per tutto, anche più dei servizi Apple. Io sono un utente Apple sul lato hardware, ma non software visto che sono legato a BigG per molte cose.

Google sta creando un’ecosistema e questa è una genialata senza confini

Vedere che finalmente lo scenario sta andando in una direzione a me congeniale (un’ecosistema Google che spazi dai gadget Daily driver alla smart home più di quanto faccia il colosso di Cupertino) mi fa impazzire.

Senza contare che i prezzi sono tutti più “umani” e si può “non rinunciare” a funzionalità come la cinema mode, l’integrazione fra device, a Hey Google che funziona meglio di Siri, alle periferiche per la sicurezza in casa, per la domotica e molto altro ancora.

L’occhiolino alla mela stavolta è prepotente, a partire anche dal marketing pubblicitario ma a me va bene così. Forse, è proprio quello che è un utente Apple cerca: un’alternativa che sia degna di essere chiamata tale e che non faccia rimpiangere la comodità di un mondo “chiuso” ma efficiente.

Piccola menzione per il Pixel tablet che, così per come concepito con quell’hub esterno, diventa semplicemente geniale. Google ha capito che non tutti vogliono usare il tablet per “lavorare”. Apple insiste sul fatto che i suoi device siano dedicati a chi deve fare scopi creativi, ma la maggior parte di persone che comprano un iPad (anche Pro) lo usa per le serie TV, per i film, per la navigazione web e per giocare. In Mountain View invece, sanno bene cosa ci fa un utente con un gadget del genere, ad un buon 80% dei casi.

PS: Google, sbrigati a rilasciarlo.

Da tempo provavo noia nei confronti di Apple e avendo sottomano l’intera linea iPhone 14, non posso che confermare questa mia sensazione. Non sappiamo come andrà il futuro, ma Google, ti prego, porta anche qui tutti i tuoi prodotti, magari con le medesime offerte e promozioni che riservi a tutti gli altri mercati.

Preordinate ora il nuovo Google Pixel 7 a soli 649,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.