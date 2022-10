Google Chrome smetterà di funzionare su questi smartphone Android

Google Chrome, sia su desktop e sia su mobile, è in assoluto il sistema operativo più utilizzato per navigare su internet, pur considerando alcuni piccoli passi falsi che hanno distinto le attuali versioni.

Nello specifico, per quanto riguarda gli smartphone Android, la release 106 del browser Chrome sarà l’ultima a supportare dispositivi animati da versioni meno recenti dell’OS di Google.

Google Chrome dice addio agli smartphone con Android 6 Marshmallow

A partire dalla versione 107 di Google Chrome, il requisito minimo richiesto per poter installare il browser è la presenza di Android 7 Nougat. Ciò significa che tutti gli smartphone con a bordo le precedenti release, tra cui Android 6 Marshmallow, non potranno più aggiornare l’applicazione.

Quanto detto non significa che Google Chrome smetterà del tutto di funzionare sul telefono: nella sostanza, diventerà obsoleto. Venendo a mancare gli update, non potranno essere implementati neppure gli ultimi correttivi di sicurezza che darebbero modo di navigare online in piena tranquillità.

Le soluzioni sono due: o scegliere un altro browser che integri gli aggiornamenti più recenti oppure acquistare un nuovo smartphone su cui sia possibile utilizzare una versione di Android successiva. A tale riguardo, sappi che Xiaomi Redmi 9A con Android 10 può essere tuo a soli 100 euro: nessun problema con Google Chrome.

