Google Chrome: correte ai ripari contro questa falla, aggiornate il browser

Una grave falla, definita 0-day, è stata individuata in una delle precedenti versioni di Google Chrome. Infatti, attualmente è già in rollout un aggiornamento che, oltre a vari fix di sicurezza e ottimizzazioni, va a correggere questo pericolo per gli utenti. Il nostro consiglio è quello di forzare l'aggiornamento alla nuova versione senza aspettare che venga segnalato automaticamente dall'app. Ecco tutte le specifiche del caso con le relative istruzioni.

Google Chrome: pronto un aggiornamento che corregge la vulnerabilità 0-day

Ancora una volta Google si è trovata a dover correggere su Chrome una vulnerabilità 0-day molto grave. Perciò è importante che verifichiate se la versione del vostro browser è la 98.0.4758.102. Questa nuova release è stata rilasciata sia per Windows, Mac e Linux. Il rollout è iniziato un giorno fa, ma tutti gli utenti saranno d'accordo con noi che è urgente intervenire al più presto. Ecco perché il nostro consiglio è quello di forzare l'aggiornamento in questo modo:

selezionate il menù di Google Chrome;

cliccate sulla voce Informazioni su Google Chrome ;

; verificate che la versione sia la 98.0.4758.102, altrimenti attendete qualche secondo e il browser procederà automaticamente con l'aggiornamento.

L'annuncio della falla 0-day

Ovviamente Google è venuta a conoscenza di questa falla 0-day grazie ai suoi esperti che lavorano con costanza alla sicurezza del browser proprietario Chrome. Nello specifico, ad aver individuato la falla descritta come “Use-after-free in Animation” è stato Clément Lecigne, Security Engineer del Threat Analysis Group di Google. Ecco il comunicato ufficiale del colosso di Mountain View quando il 14 febbraio 2022 ha annunciato l'aggiornamento correttivo:

Google è a conoscenza di segnalazioni secondo cui esiste un exploit per CVE-2022-0609 in natura. Come al solito, il nostro continuo lavoro di sicurezza interna è stato responsabile di un'ampia gamma di correzioni.

Inoltre, Google, sul suo blog, ha rassicurato tutti gli utenti che l'aggiornamento correttivo è in fase di rollout per Chrome:

Il canale Stable è stato aggiornato a 98.0.4758.102 per Windows, Mac e Linux, e verrà lanciato nei prossimi giorni/settimane. Anche il canale Stable esteso è stato aggiornato a 98.0.4758.102 per Windows e Mac, e verrà lanciato nei prossimi giorni/settimane.

