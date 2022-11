God of War Ragnarok, recensioni strepitose: prenotalo adesso

È scaduto alle 17 di oggi l’embargo sulle recensioni di God of War Ragnarok. L’atteso nuovo capitolo della serie, in uscita il prossimo 9 novembre in esclusiva per PlayStation 4 e PlayStation 5, è stato premiato generalmente con volti altisonanti: nel momento in cui scriviamo, la media su Metacritic parla di un eccellente 94.

God of War Ragnarok premiato dalle recensioni: ora tocca a te

Il parere unanime su God of War Ragnarok parla di un titolo capace di migliore in tutto e per tutto il predecessore lanciato nel 2018, proponendo una produzione epica, capace di mischiare gameplay profondo e divertente, narrazione e storia emozionanti e scenari da favola in un pacchetto che rende giustizia a tutta l’attesa che ha generato.

Il gioco ha ricevuto ottime recensioni anche dalla stampa italiana, con il 9.5 di Spaziogames.it, Everyeye.it, IGN, Tom’s Hardware e altri ancora. Adesso non ti rimane che assicurarti la tua copia per il D1.

