God of War Ragnarok: FOLLIA Amazon, è già in offerta a 54€

Amazon deve essere impazzita o forse ha deciso di regalarci qualcosa per questo venerdì sera. God of War Ragnarok, uscito ieri, è già disponibile in offerta a soli 54,59€: aggiungilo subito al carrello e, con la spedizione Prime, potrai goderti il weekend in compagnia di Kratos e Atreus.

Ti consigliamo di approfittarne perché a questo prezzo andrà subito a ruba: si tratta di uno sconto del 23% rispetto al costo di listino. E ricorda che hai l’aggiornamento alla versione PS5 pagando soltanto 10 euro su PlayStation Store.

God of War Ragnarok: l’offerta ASSURDA di Amazon

God of War Ragnarok non ha certo bisogno di presentazioni e forse sei già su Amazon a fare il tuo acquisto senza leggere questo paragrafo.

Nel caso fossi ancora qui, ma ti invitiamo a tornare presto sulla pagina per assicurarti il gioco a questo prezzo, ricordiamo che siamo di fronte al sequel del titolo lanciato nel 2018 e premiato da stampa e appassionati.

Discorso simile per questo nuovo episodio che ha già ricevuto grandissime recensioni ed è destinato ad essere tra i candidati per il premio di “Gioco dell’Anno 2022“. E se approfitti adesso dell’offerta, puoi dare subito il tuo parere: God of War Ragnarok a 54 euro su Amazon con spedizione Prime inclusa. Non serve più aggiungere altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.