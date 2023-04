God of War, il prequel di Ragnarok, è a soli 9,99 euro su Amazon

God of War è uno dei giochi più acclamati della generazione PS4, e ora puoi averlo a un prezzo stracciato: su Amazon lo trovi infatti a soli 9,99 euro.

Approfitta di questa offerta e scopri perché questo gioco ha vinto numerosi premi e riconoscimenti se non lo hai ancora giocato: altrimenti, preparati a rivivere un’avventura straordinaria.

God of War: scopri le origini di Ragnarok

God of War è il prequel di God of War Ragnarok, il nuovo episodio della saga disponibile sia per PS4 che per PS5. In questo gioco, segui le avventure di Kratos e suo figlio Atreus nel mondo della mitologia norrena. Dovrai combattere contro mostri, dei e giganti, usando il tuo potente ascia e le tue abilità. Il sistema di combattimento è fluido e dinamico e ti permette di personalizzare il tuo stile di lotta.

Potrai vivere anche una commovente e difficile storia di padre e figlio, che devono affrontare insieme le sfide e i pericoli del loro viaggio. Il rapporto tra Kratos e Atreus è profondo e coinvolgente e ti farà emozionare e riflettere. Il gioco ha una narrazione impeccabile, che ti terrà incollato allo schermo fino alla fine.

Non manca ovviamente una grafica spettacolare, che ricrea con cura i paesaggi e le atmosfere della Scandinavia antica. Il gioco è pieno di dettagli e di effetti visivi impressionanti. E se hai una PS5, puoi goderti il titolo con un aggiornamento grafico che aumenta la risoluzione e il framerate, rendendolo ancora più bello.

Non perdere tempo e acquista subito God of War su Amazon a soli 9,99 euro. Ti aspetta un’esperienza di gioco indimenticabile.

