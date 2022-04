God of War arriva su Xbox...grazie a GeForce Now!

Una delle notizie del giorno è sicuramente l’inserimento di God of War nel catalogo di GeForce Now. Il servizio Nvidia permette di giocare in cloud streaming tutti i titoli inclusi, a patto ovviamente che siano stati acquistati su piattaforme esterne come Steam ed Epic Games Store.

Quello del capolavoro Sony, lanciato originariamente nel 2018 su PlayStation 4, è un inserimento a sorpresa, che apre la strada ad un’altra: in questo modo, grazie al browser Edge integrato nelle console, è possibile giocarci persino su Xbox Series X e S!

God of War giocabile su Xbox Series X e S: come fare con GeForce Now

Il tutto è merito di una novità introdotta lo scorso ottobre, che permette a Xbox Series X e S di eseguire i giochi Steam presenti nel catalogo di GeForce Now tramite il browser Edge integrato. Per farlo basta semplicemente:

Aprire Edge dalla propria Xbox Collegarsi al sito ufficiale di GeForce Now ed inserire le proprie credenziali Scegliere God of War e avviarlo

Il gioco è totalmente compatibile con il controller Xbox grazie alla versione PC: se possiedi un abbonamento RTX 3080 puoi inoltre giocarlo nella sua forma migliore.

Naturalmente, dunque, devi possedere un abbonamento alla piattaforma GeForce Now, oltre da acquistare la versione PC di God of War su Steam o Epic Games Store. Certo fa specie vedere un titolo PlayStation così importante poter essere giocato su console Xbox: un antipasto di quello che potrebbe riservarci il futuro con la diffusione di questi nuovi servizi.

Insieme al titolo Santa Monica, comunque, arrivano anche i seguenti giochi:

Lila’s Sky Ark

Lumote: The Mastermote Chronicles

MotoGP22

Terraformers

Warstride Challenges

EQI

God of War

Twin Mirror

GeForce Now include diversi piani di abbonamento: maggiori dettagli sono presenti sul sito ufficiale.