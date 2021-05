WINDTRE ha deciso di incrementare di un euro al mese la sua promozione winback GO 50 Star+ Digital LE dedicata al passaggio da determinati operatori virtuali. Vediamola insieme.

GO 50 Star+ Digital LE: i dettagli

La tariffa GO 50 Star+ Digital LE disponibile online dalla giornata di ieri offre un pacchetto composto da 50 Giga di internet, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 200 SMS a soli 7,99 euro ogni mese.

La nuova offerta winback è disponibile in portabilità da alcuni MVNO tra i quali Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona, Spusu, Tiscali, Welcome Italia e WithU.

Oltre al bundle nazionale di internet sono inclusi con questa promozione speciale GO ben 4,4 Giga per la navigazione in roaming. Nel canone mensile sono inclusi alcuni servizi come il Ti Ho Cercato, l’hotspot e la Segreteria Telefonica.

Costi ed altro

Questa promozione è attivabile online con il primo mese a soli 6,99 euro, successivamente viene rinnovata a 7,99 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito, mentre, il contributo richiesto per la SIM è pari a 1€. Per le attivazioni in negozio, invece, il costo della SIM è gratuito.

