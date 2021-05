WINDTRE sta nuovamente inviando degli SMS a diversi ex clienti proponendo loro la tariffa dedicata per cambiare operatore. La promo in questione prende il nome di GO 100 Star+.

GO 100 Star+: i dettagli della promo

L'offerta winback di WINDTRE prevede minuti senza limiti verso tutti mobili e fissi all'interno del territorio nazionale, 200 SMS sempre verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G. Questa particolare tariffa ha un costo mensile di 7,99 euro che viene addebitato su credito residuo.

L'SMS che è arrivato a numerosi vecchi clienti Wind o Tre è il medesimo:

Fino al 21/05 nei negozi WINDTRE puoi avere 100GIGA, 200 SMS e minuti illimitati a 7.99E/mese sulla Top Quality Network con GO100 STAR+. Attivazione GRATIS e SIM 10E. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go-100-star-plus

Quindi, la promozione è attivabile solamente da coloro i quali hanno ricevuto il messaggio sopra citato. Dunque, non è possibile acquistare tale tariffa con un nuovo numero ma solo eseguendo il passaggio del proprio numero.

Inoltre, GO 100 Star+ di WINDTRE prevede 4,4 Giga utilizzabili in tutti i Paesi facenti parte dell'Unione Europea in accordo alle nuove disposizioni sul roaming.

Costi ed altro

La promozione è disponibile solamente nei WINDTRE Store con costo di attivazione gratuito. Quindi, in fase d'acquisto la spesa da sostenere sarà di 10€ corrispondente al prezzo della scheda SIM. Ovviamente, però, bisognerà aggiungere il costo della prima ricarica necessario per il primo mese di fruizione. Infine, la tariffa è attivabile entro il 21 Maggio 2021.

