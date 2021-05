Go 100 Fire è la tariffa winback dedicata a chi intende passare a WINDTRE e ha ricevuto il messaggio di rientro con l'operatore pluripremiato per la sua Top Quality Network.

Go 100 Fire: i dettagli

La tariffa in questione è attivabile solamente per gli ex clienti di Wind o Tre che hanno ricevuto il messaggio promozionale. il testo dell'SMS ricevuto è il seguente:

STREPITOSO! Se non l’hai ancora fatto passa a WINDTRE con 100 GIGA, minuti illimitati e 200 SMS a 6.99E/mese! Attiva entro il 26/5 nei nostri negozi. Attivazione 6,99E. e SIM GRATIS! Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go100fp

La promozione Go 100 Fire gode di 100 Giga di traffico internet, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 200 SMS al costo mensile di soli 6,99 euro. Questa esclusiva winback prevede l'addebito del canone mensile su credito residuo. Per quanto concerne, invece, il bundle dati da utilizzare in roaming, è pari a 3,9GB.

Inoltre, l'offerta include gratuitamente il Ti Ho Cercato e la Segreteria Telefonica.

Costi ed altro

Il costo iniziale ammonta a 6,99 euro una tantum. Il corrispettivo richiesto per la SIM è invece completamente gratuito. Inoltre, tale tariffa è attivabile solo nei Negozi WINDTRE entro e non oltre il 26 Maggio 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wind 3

Tariffe