Gmail cambia look: ecco le migliori alternative gratis

I cambiamenti a volte fanno paura o semplicemente non ci piacciono. Può succedere, soprattutto quando riguardano le applicazioni che utilizziamo quotidianamente come il nostro client email preferito. Tra i più utilizzati della categoria spicca per diffusione Gmail, l'applicazione di Google. Recentemente è stato annunciato un aggiornamento che cambia la veste grafica e l'ecosistema di questo servizio sia nella sua versione per smartphone, tablet e chromebook che nella versione per browser. Se sei tra coloro che non hanno apprezzato il nuovo look ecco le migliori alternative gratis da utilizzare fin da subito.

Le migliori alternative gratuite a Gmail

Gmail ha cambiato look e diversi utenti non sembrano essere soddisfatti dal nuovo ecosistema. Siccome ormai le email sono diventate importanti tanto quanto i messaggi che riceviamo tramite chat sulle più comuni app di messaggistica istantanea, dobbiamo trovarci a nostro agio con il client.

Un buon servizio che gestisca le nostre email perfettamente è sempre apprezzato e Gmail lo fa davvero bene. Ma non ti preoccupare, se proprio non ti va giù la nuova interfaccia ecco le migliori alternative gratuite che potranno farti dimenticare l'app del colosso di Mountain View.

Outlook

La prima alternativa per eccellenza a Gmail che vogliamo proporvi è Outlook, il servizio di posta elettronica offerto da Microsoft. Tanta esperienza e sicurezza sono inclusi in questa opzione davvero interessante. Tra l'altro è dotata di crittografia end-to-end che garantirà la privacy dei tuoi messaggi inviati e ricevuti.

L'aspetto davvero interessante è che con Outlook avrai posta elettronica e calendario in un unico posto. Potrai così gestire i messaggi in arrivo, quelli da inviare e i tuoi appuntamenti in modo facile, veloce e sicuro. Potrai creare un account gratuito da subito funzionante e tramite l'app per dispositivi mobili potrai consultare anche le email di un altro account come Gmail, iCloud e molti altri. La sua interfaccia è lineare e chiara.

ProtonMail

In termini di sicurezza e privacy nessuno può battere ProtonMail. Registrare un account con questo servizio è come mettere la propria corrispondenza in una cassaforte inaccessibile da qualsiasi malvivente. Definito l'unico sistema di posta elettronica che l'NSA non può hackerare” è una validissima alternativa a Gmail.

Tra l'altro la sua interfaccia grafica è molto pulita e lineare per valorizzare al meglio quello che realmente ci interessa, le tue email. Potrai assegnare tag ed etichette di colori differenti per organizzare e consultare meglio le tue email. Inoltre, sono disponibili le app per Android e iOS.

Zoho Mail

Infine, ecco a voi Zoho Mail, un hosting email sicuro sia per privati che per aziende. Nessun annuncio pubblicitario e tantissime funzionalità fanno di questo servizio una valida alternativa a Gmail. Potrai integrarlo con gli altri prodotti Zoho, come il blocco note. Le sue applicazioni mobile sono davvero curate in ogni minimo dettaglio.

Tra l'altro con Zoho Mail potrai anche richiamare le email, una funzione davvero utile se abbiamo sbagliato destinatario. Insomma, un client davvero completo che offre tutto nella massima sicurezza.