Secondo quanto si apprende, adesso potrete provare subito la nuova chat integrata all'interno del client Gmail. Di fatto, potrete messaggiare mentre inviate messaggi.

Gmail: la funzione della chat nella chat

Google sta lanciando la possibilità di accedere ai messaggi di chat direttamente da Gmail a più utenti iOS e Android, dopo averlo introdotto come funzionalità per gli utenti di Google Workspace lo scorso luglio. È ancora una funzione in fase di beta testing, quindi usufruire di ciò può richiedere un po' di lavoro e potrebbe non essere disponibile a seconda delle impostazioni dell'account (i colleghi di The Verge sono stati in grado di abilitarlo sugli account personali, ma non sugli account di lavoro). Voi se riuscite a farlo funzionare, però, otterrete una nuova scheda nella parte inferiore dell'app Gmail, che vi darà accesso ai vostri messaggi istantanei.

Per abilitare la funzione su iOS o Android, aprite il menu laterale e scorrete verso il basso fino alle impostazioni. Se disponete di più account, selezionate quello che volete, quindi cercate “Chat (accesso anticipato)” in Generale. Capovolgendo l'interruttore, il tutto si attiverà (dopo aver riavviato l'app).

Se non vedete l'opzione Chat, potreste doverla abilitare prima nella versione desktop di Gmail, andando su https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/chat, quindi selezionando Google Chat nel menu Chat. Dopo aver riavviato l'app Gmail sul telefono, dovrebbe apparire lo switch.

La chat è l'erede sostitutivo di Google per Hangouts. Non di meno è disponibile anche come app separata, ma se siete il tipo di persona a cui non piace avere un sacco di app di messaggistica sul telefono, averla come scheda in Gmail potrebbe essere una “manna dal cielo” (specialmente se passate ore ed ore nella posta elettronica tutto il giorno).

