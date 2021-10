Gli utenti Apple sono più fedeli che mai

Secondo le ultime stime del CIRP, sembra che Apple mantenga alto il suo tasso di fedeltà da parte degli utenti. Si ipotizza che tale valore superi la soglia del 90%.

Chi ha un prodotto Apple… comprerà nuovi prodotti Apple

Apple è stata storicamente uno dei marchi più forti in termini di fedeltà al brand; gli utenti della mela tendono a idolatrare – molto spesso – l'azienda come una madre amorevole, quasi una divinità, delle volte. Senza sfociare nel “fanboyismo” (termine inventato per descrivere l'atteggiamento di totale dedizione ad un qualcosa, un ente, una persona, una compagnia), non si può non notare che – oggettivamente – gli utilizzatori di iPhone, iPad, Mac, tendono ad acquistare altri prodotti della mela e non gadget Android, Windows, Google.

Ora, secondo i nuovi dati forniti dafli analisti di Consumer Intelligence Research Partners, si è scoperto che l'azienda è riuscita a mantenere alto il suo tasso di fedeltà. Chi ha un iPhone, molto probabilmente, comprerà un iPhone.

Per spiegarla meglio, il rapporto afferma che il 90% di tutti gli acquirenti di iPhone rimane con gli smartphone del gigante con sede a Cupertino. I dati del CIRP rivelano che la società rappresenta quasi la metà di tutte le vendite di telefoni negli Stati Uniti negli ultimi tre anni.

D'altra parte, Samsung della Corea del Sud è riuscita ad ottenere poco più della metà delle vendite di Android nella stessa regione. Dulcis in fundo, il report ha aggiunto che l'OEM di Cupertino rappresenta il 43% delle vendite di device mobili negli USA, mentre Samsung è arrivata al 31% e LG al 9% negli ultimi tre anni.

In termini di fedeltà, la compagnia di Tim Cook ha dominato il mercato con il 90% degli utenti rimasti fedeli al marchio. Nel frattempo, i brand di telefoni Android non si posizionano altrettanto in alto, con i clienti che passano ad altri marchi poiché spostarsi nell'ecosistema Android è più facile.

Nonostante ciò, anche la fedeltà complessiva per Android in generale è stata di circa il 90%. Fate attenzione perché i dati non sono indicativi di quale ecosistema è più dominante o più popolare.