Gli smartphone pieghevoli stanno conquistando il mercato

In questi giorni, il noto portale di ricercher TrendForce ha stilato una previsione inerenti il mercato degli smartphone pieghevoli dotati di schermi OLED flessibili. Gli esperti del sito infatti dichiarano che i progressi effettuati in ambito tecnologico, i miglioramenti al design, alle performance e alle prestazioni in generale hanno consentito ai foldable di acquistare una popolarità sempre più elevata.

La ricerca condotta tiene conto di due tipologie differenti di pieghevoli; da una parte ci sono i clamshell, ovvero i dispositivi con un form factor “a conchiglia”, dall’altro lato invece, troviamo i device che si piegano “a libro”. I primi sono molto comodi e pratici da portare in giro, i secondi invece, svolgono anche la funzione di tablet.

Sul fronte dell’estetica, poi, i pieghevoli a libro possono essere aperti all’esterno o all’interno. Finora, gli unici telefoni che hanno la piega in fuori sono quelli di Huawei; quelli “classici” invece, sono di Samsung, OPPO, Huawei stessa, Xiaomi, Vivo, Honor e non solo.

Smartphone pieghevoli: arriveranno tanti nuovi modelli

Riportiamo le parole del noto portale di TrendForce:

Con l’evolversi della tecnologia e dei materiali, il tasso di penetrazione degli smartphone pieghevoli OLED raggiungerà l’1,1% nel 2022 secondo le aspettative. Mentre i marchi di telefoni cellulari lanciano successivamente nuovi dispositivi pieghevoli di punta, il tasso di penetrazione supererà il 2,5% dopo il 2024. Spinto da specifiche migliorate e prezzi sempre più competitivi. Inoltre, c’è l’opportunità di fornire una boccata d’aria fresca a un mercato intriso di un debole sentimento dei consumatori. Guidato dall’inflazione e guida i telefoni cellulari pieghevoli nel mainstream.

Se cercate oggi il re dei foldable in Europa, il Galaxy Z Fold giunto alla sua quarta edizione, sappiate che si trova su Amazon a 1879,00€ con spedizione inclusa nel prezzo e con un coupon immediato che vi farà risparmiare 100€ sul prezzo di listino.

