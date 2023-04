Gli occhiali SMART sono pazzeschi: ora a prezzo ridicolo su Amazon (49€)

Sembra quasi fantascienza, ma non lo è. Gli occhiali smart esistono davvero e sono incredibilmente utili, soprattutto se lavori al computer per molte ore. Li indossi e le speciali lenti proteggeranno gli occhi dalle emissioni di luce blu prodotte da tutti i dispositivi di elettronica. A fine giornata, ti sentirai molto meno stanco: posso garantirlo perché non lavoro mai senza una protezione da questo tipo di luce. In più, questo specialissimo dispositivo ti offre anche la possibilità di ascoltare musica tramite audio a conduzione ossea: le orecchie rimangono libere e quindi mantieni il contatto con la realtà circostante. Grazie ai microfoni integrati, puoi anche parlare al telefono senza prendere lo smartphone e senza utilizzare altri auricolari.

Sentiti libero di collegare lo speciale wearable al PC oppure allo smartphone: basta la connettività Bluetooth. Addirittura, se il computer non dispone di questo tipo di connessione, puoi utilizzare la chiavetta che ricevi in omaggio. Normalmente ben più costosi, grazie allo sconto Amazon a tempo limitato, puoi portarli a casa a 49€ circa soltanto con spedizioni super veloci e gratuite offerte dei servizi Prime. Per approfittare di questa offerta, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo.fallo rapidamente però, la disponibilità è limitata!

Li accendi, li indossi e inizi a sfruttarne il potenziale. Le speciali lenti proteggeranno al meglio la vista durante l’utilizzo prolungato di dispositivi di elettronica come il computer o altri prodotti. Gli speaker e i microfoni ti permetteranno invece di ascoltare musica e parlare al telefono direttamente dal tuo wearable.

Dotati di batteria integrata ricaricabile, basterà usare il cavo USB C in dotazione per ricaricarli quando sono scarichi. Un prodotto spettacolare, questo paio di occhiali smart utilissimo. Per prenderli in promozione a 49,99€ appena da Amazon basta spuntare il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.