Gli occhiali SMART sono a metà prezzo su Amazon: questa è FOLLIA (29€)

Gli occhiali da sole smart sono pazzeschi. Li indossi e – oltre a proteggerti dal sole – hai anche la possibilità di parlare al telefono e ascoltare musica, mantenendo le mani assolutamente libere. Non ci sono auricolari da indossare, ma – incredibilmente – sentirai perfettamente, pur senza perdere il controllo con l’ambiente circostante.

Risparmia adesso il 50% e prendili a 29,99€ appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo in enorme sconto. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Un prodotto unico nel suo genere, perfetto per godersi al meglio l’estate: proteggi gli occhi dai raggi del sole e – contemporaneamente – hai a disposizione un dispositivo tech che funziona come un paio di auricolari Bluetooth, ma non ti isola dal mondo esterno.

Dotati di batteria integrata ricaricabile, e di connettività Bluetooth, è un prodotto che non passa inosservato: sfoggiali in giro, attirerai l’attenzione di un sacco di curiosi. Del resto, gli occhiali da sole smart rappresentano un gadget tech ancora molto poco diffuso. Spunta il coupon in pagina su Amazon e completa al volo il tuo ordine per fare un ottimo affare, risparmiare il 50% e prenderli a 29,99€ appena. Ricevi tutto con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.