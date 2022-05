Gli iPhone potrebbero venir banditi nel Regno Unito: ecco perché

Sapevate che gli iPhone rischiano di venir banditi nel Regno Unito? Ora vi spieghiamo il perché di questa riflessione. Apprendiamo che c’è stata una battaglia legale in merito ai brevetti wirelerss 4G in UK. Purtroppo, Apple non sembra aver avuto vittoria facile in questa disputa e ora si prevedono grossi guai.

Stando a quanto affermano i media internazionali, due anni fa, la compagnia di patent PanOptis e Optis (la casa madre) hanno fatto causa contro l’OEM di Cupertino. Il costo medio della causa è di 506,2 milioni di dollari ma, a tal proposito, lo scorso anno, un giudice federale ha chiesto un nuovo processo e ha ridotto i danni totali ad una media di 300 milioni.

Perché Apple rischia di non poter vendere iPhone in UK?

Ad ogni modo, l’OEM di Cupetrino non ha ancora alzato bandiera bianca e ha affermato che i problemi sono relativi alle prove, alla giuria, alla testimoninanza stessa e ha chiesto di venir risentita a processo.

Non di meno, queste sono le ultime novità in merito: il giudice Rodney Gilstrap della Corte distrettuale degli USA ha respinto la richiesta di Apple per una nuova testimonianza in tribunale. Questo indica che la compagnia deve pagare la multa di 300 milioni di dollari.

Praticamente, i brevetti relativi alla tecnologia 4G riguardano prodotti come iPhone e iPad. A completamento del tutto, la causa fra Apple e Optis è ancora in sospeso in UK: la sentenza definitiva arriverà a luglio 2022 e se la Tim Cook dovesse perdere, potrebbe essere costretta a non vendere più melafonini nel Regno Unito. Ad ogni modo, non bisogna disperare: le leggi variano da paese a paese; il tutto potrebbe risolversi in una bolla d’acqua. Staremo a vedere.

