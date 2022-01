Gli ingegneri Apple vogliono lavorare da remoto

Il lavoro da remoto permanente è il desiderio della maggior parte degli ingegneri del software di Apple; questo è quanto si evince in rete in queste ore. Sappiate che, al momento, a Cupertino, la compagnia sta adottando la politica dell'hybrid working.

Come intende gestire Apple il lavoro da remoto dei suoi dipendenti?

Un sondaggio condotto da una società di reclutamento di ingegneri del software ha rilevato che tre quarti degli sviluppatori desiderano accordi di lavoro a distanza permanente, almeno per parte della settimana.

Due terzi di loro affermano di essere più produttivi quando lavorano da remoto e sembra che la policy di Apple presenti, al momento, diverse falle nel sistema.

La maggior parte dei dipendenti aziendali Apple attualmente lavora da casa, e l'azienda ha rinunciato a prevedere quando torneranno in ufficio.

Nel giugno dello scorso anno, il CEO Tim Cook aveva comunicato un piano di lavoro ibrido (hybrid working), in cui i dipendenti avrebbero lavorato da casa tre giorni alla settimana, con il lavoro a distanza disponibile per gli altri due giorni.

A seguito del contraccolpo dei dipendenti che desideravano una maggiore flessibilità, inclusa la possibilità di lavorare in remoto cinque giorni alla settimana, Cook inizialmente era fermamente convinto che non ci sarebbero state modifiche alla politica.

Il colosso statunitense ha poi fatto una concessione: consentire al personale di lavorare completamente da remoto per quattro settimane all'anno, rispetto alle due settimane originariamente offerte.

Un sondaggio condotto da un migliaio di ingegneri del software da parte della società di reclutamento Terminal ha rilevato che il 75% di loro desiderava lavorare da remoto su base permanente, almeno per una parte della settimana.

Tuttavia, sembra che il divario tra l'offerta di Apple e ciò che la maggior parte degli sviluppatori desidera sembra che non sia insormontabile: il supporto maggiore è stato per un modello ibrido di tre giorni alla settimana di lavoro da casa, uno in più rispetto ai due previsti in origine.

La ragione per cui i dipendenti vogliono lavorare da casa include sia motivi lavorativi che personali. Circa il 68% degli sviluppatori afferma di essere più produttivo lavorando dalla propria abitazione, con un ambiente silenzioso e privo di interruzioni. Un numero simile afferma che offre loro un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e quasi la metà afferma di sentirsi meno stressata quando lavora da remoto.

Un modello ibrido sembra ottimale, tuttavia, ZDNet ha notato alcuni dei motivi citati per voler essere in ufficio due giorni alla settimana.

L'isolamento è risultato essere una lamentela chiave degli ingegneri del software che lavorano in remoto. Poco più della metà (55%) degli intervistati ha affermato di soffrire della mancanza di interazioni personali sociali quotidiane, mentre il 40% ha citato solitudine o sentimenti di isolamento . La mancanza di un contatto diretto con gli altri rende anche più difficile la collaborazione e l'inclusione, ha affermato il 38% degli sviluppatori. Nel frattempo, il 31% ha affermato che lavorare in remoto rende più difficile perseguire lo sviluppo della carriera perché così si è meno visibili agli occhi dei propri manager e supervisori.

Precedenti sondaggi hanno rilevato che molti sarebbero disposti a prendere una riduzione di stipendio per lavorare da casa in modo permanente, con alcuni utenti che pare siano disposti a sacrificare fino a 30.000 dollari all'anno.