Gioco di calcio per Nintendo Switch? FC 24 è in OFFERTISSIMA su Amazon (-43%)

Per molti italiani avere un gioco di calcio con la propria console preferita è praticamente un “must”. Se stavi cercando la miglior occasione per la tua Nintendo Switch è finalmente arrivata perché puoi acquistare il nuovissimo EA Sports FC 24 a soli 34,48 euro su Amazon invece di 59,99. Se ancora non lo sapessi si tratta praticamente di FIFA 24, solo con un nome nuovo.

FC 24 per Switch è in offerta: il gioco di calcio da portare sempre con te

Con EA Sports FC 24 puoi divertirti quando e dove vuoi con un’esperienza videoludica autentica e ricca di contenuti che include oltre 19.000 giocatori con licenza completa, più di 700 squadre e oltre 30 campionati, incluse Serie A, Serie B e competizioni UEFA.

Le modalità di gioco sono molteplici: sia che tu preferisca la sfida della Carriera tecnico o giocatore, o che desideri scendere in campo con i tuoi amici in modalità Club, VOLTA FOOTBALL e Ultimate Team, questo titolo ha tutto quello che puoi desiderare.

Proprio riguardo quest’ultimo punto, con la possibilità di giocare su Nintendo Switch puoi portare con te dove vuoi l’esperienza completa di una modalità molto amata come Ultimate Team, oltre a mettere alla prova le tue abilità in Rivals, affrontare sfide offline in Squad Battles o gareggiare contro i migliori in Champions.

FC 24 per Nintendo Switch ti aspetta a soli 34,48 euro su Amazon: non fartelo scappare.