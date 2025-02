Giochi Nintendo Switch in offerta su Amazon: super occasioni da non perdere

Non capita spesso che vi siano degli sconti importanti sui giochi per Nintendo Switch, per questo le offerte lanciate questa mattina su Amazon sono davvero molto interessanti per arricchire la tua collezione.

Con questo articolo abbiamo selezionato una serie di titoli che vale assolutamente la pena considerare e quasi tutti in offerta al minimo storico assoluto. Considerata l’eccezionalità di questi prezzi ti suggeriamo di non pensarci troppo e di procedere subito all’acquisto non appena trovi lo sconto su un gioco che aspettavi da tempo. Eccoli di seguito

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 disponibile a 34,99 euro invece di 49,98

Kirby e la Terra Perduta disponibile a 38,99 euro invece di 45,99

Luigi’s Mansion 3 disponibile a 34,99 euro invece di 49,98

Mario Kart 8 Deluxe disponibile a 34,99 euro invece di 47,98

The Legend of Zelda Breath of The Wild disponibile a 40,99 euro invece di 58,90

Mario vs Donkey Kong disponibile a 31,99 euro invece di 39,99