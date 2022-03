Giochi Gratis per PC: il regalo di Epic Games Store del 24 marzo 2022

Demon's Tilt è il nuovo regalo di Epic Games Store che sarà riscattabile dalle ore 17 di oggi 24 marzo 2022 fino alle 16:59 del 31 marzo 2022. Il tutto rientra nell'iniziativa che permette agli utenti dello store di scaricare giochi gratis per PC ogni settimana.

Demon's Tilt, il protagonista di oggi, è un gioco d'altri tempi: un flipper game che non disdegna tuttavia l'inserimento di elementi presi da altri genere, come gli sparatutto a scorrimento e gli hack and slash. Potrai scaricarlo gratuitamente a questo indirizzo a partire dalle ore 17.

Giochi gratis per PC: scopriamo Demon's Tilt, il regalo di Epic Games Store del 24 marzo

Come detto in apertura, siamo di fronte a un videoflipper decisamente particolare, che introduce alcune caratteristiche proprie di generi come gli sparatutto e gli hack and slash. Il tentacolare tavolo a 3 livelli nasconde infatti misteriosi segreti, boss diabolici e permette di cimentarsi in diverse e intense modalità speciali.

Nel corso della partita potremo giocare con palline multiple per puntare a jackpot pazzeschi, ma l'inferno di proiettili che proverà a fermarci non ci renderà semplice la vita. Il tutto accompagnato da una spettacolare colonna sonora vintage in pieno stile primi anni '90.

Insomma, un gioco dedicato principalmente ai nostalgici ma, tutto sommato, anche ai più giovani che volessero cimentarsi con una sfida d'altri tempi, per un genere che ha fatto la storia del mercato videoludico agli albori dell'industria.

Ricordiamo che potrai riscattare il gioco gratuitamente fino alle ore 16:59 di giovedì 31 marzo 2022: una volta fatto, il titolo sarà tuo per sempre, legato ovviamente al tuo account Epic Games Store. Non sono previsti costi aggiuntivi e potrai scaricarlo e installarlo tutte le volte che vorrai, non essendo un prodotto legato ad un abbonamento.