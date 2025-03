Gillette su Amazon, SPECIALE festa del papà: offerte WOW a partire da 6,39€

Che si tratti di fare un regalo al tuo papà per la sua festa oppure di acquistare un prodotto di eccellente qualità per la cura della tua barba, è il momento ideale per scegliere Gillette su Amazon. Ci sono moltissime offerte a tempo limitato su un sacco di articoli: devi solo scegliere prima che le scorte finiscano!

Crema idratante per viso e barba a 6,39€.

Detergente 3 in 1 per barba, viso e capelli a 6,99€.

Rasoio per pelli delicate con una lametta di ricambio a 8,95€.

Kit composto da 2 confezioni di detergente viso e barba (da 350 ml l’uno) a 12,42€.

Kit composto da detergente per il viso e barba e crema idratante per il viso a 12,99€.

Set regalo Fusion 5 (set composto da manico, 4 lamette di ricambio, schiuma da barba e pochette) a 16,99€.

Regola barba elettrico ricaricabile, con pettini accessori, a 19,49€.

Mach3, kit composto da un manico e 7 lamette di ricambio a 19,90€.

Kit composto da manico, base magnetica, crema idratante e 2 lamette di ricambio e un astuccio a 23,49€.

Serie Labs, set con base magnetica, barra e 3 lamette a 24,20€.

King C., set da regalo composto da detergento viso, balsamo per la barba, olio e crema idratante a 25,99€.

Serie Labs, kit composto da manico, base magnetica, 5 lamette e custodia da viaggio a 29,99€.

Per la festa del papà oppure perché non ti piace scendere a compromessi con la qualità: questi sconti Gillette sono imperdibili e fanno al caso tuo!

Prendi adesso da Amazon quello che attira la tua attenzione, ma agisci in fretta perché la disponibilità è limitatissima.