La GigaScuola 100Giga Di+ di Coop Voce, iniziativa promossa gratuitamente per la Didattica a Distanza, è stata prorogata fino al 30 Giugno 2021.

GigaScuola 100Giga Di+: di cosa si tratta?

L’opzione in questione, come suggerisce il nome, mette a disposizione ben 100GB da poter utilizzare per le lezioni a distanza o per altre evenienze come ad esempio lo Smart working.

È possibile richiedere l’attivazione compilando il modulo disponibile a questo link e mandarlo con la propria carta d’identità all’indirizzo e-mail gigascuola@coopvoce.it.

Attenzione però, i file dovranno essere di una dimensione massima pari a 5 Mega ed essere PDF o JPEG. Una volta ricevuto il modulo, il virtuale su rete TIM provvederà all’attivazione dell’opzione richiesta.

Il cliente riceverà un SMS una volta attivata la GigaScuola 100Giga Di+ che potrà utilizare fino al 2 Luglio 2021.

L’opzione dedicata per la didattica a distanza è usufruibile solo in caso di rinnovo dell’offerta principale. Inoltre, i Giga aggiuntivi sono utilizzabili solo all’interno del territorio italiano, non sono previsti bundle per la navigazione in roaming.

Una volta terminati i 100GB della GigaScuola, l’opzione verrà disattivata senza costi aggiuntivi e non sarà in alcun modo rinnovabile.

Infine, l’iniziativa in questione è disponibile solo per i clienti privati che ne richiedono l’attivazione entro il 30 Giugno 2021.

